Москва, 30 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Вакцинировавшиеся от COVID-19 люди могут заразиться новой коронавирусной инфекцией из-за штамма «Дельта», изменившего характер взаимодействия вируса с клетками. 30 октября об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Гинцбург объяснил, что через полгода после вакцинации у людей начинает падать количество антител. При этом сохраняются клетки памяти, которые также способствуют иммунному ответу. Однако эти клетки не успевают обеспечить защиту при заражении штаммом «Дельта».

»Привитые заражаются, потому что при «Дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток», — подчеркнул глава Центра им. Гамалеи.

Он добавил, что для минимизации риска заражения COVID-19 нужно поддерживать высокий уровень антител. Для этого Гинцбург призвал к регулярной ревакцинации раз в полгода.