Пекин, 30 октября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Китае. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На территории материкового Китая за сутки было зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель по внутренним случаям заражения, зафиксированных за сутки с 16 сентября.

Все случаи инфицирования были выявлены в северных и северо-восточных регионах страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний в связи с обнаружением коронавируса на упаковках.