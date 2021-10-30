Берлин, 30 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Идея введения жесткого карантина для непривитых от коронавирусной инфекции обсуждается в Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил глава Федеральной врачебной палаты ФРГ Клаус Райнхард 29 октября в интервью журналу Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исполняющий обязанности руководителя канцелярии немецкого правительства Хельге Браун в беседе с телеканалом RTL также выступил за то, чтобы ужесточить карантинные меры. Он отметил, что ранее в Германии применили «модель 3G», которая предполагает допуск в общественные для привитых от COVID-19, а также для переболевших и сдавших тесты с отрицательным.

Браун добавил, что в ФРГ предлагается ввести более жесткое правило — «2G», которое наделяет указанным правом только вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября редактор немецкого издания Die Welt Штефан Ауст предположил, что власти Германии само не верит в эффективность прививочной компании от COVID-19.

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