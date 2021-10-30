Вашингтон, 30 октября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Применение вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов минздрава США. Об этом сказано 29 октября в официальном Twitter ведомства.

Кб8.рф Вакцинация

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Американский регулятор одобрил экстренное применение вакцины для детей от пяти до 11 лет после тщательной и всесторонней оценки вакцины. По данным регулятора, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech по результатам исследования детей составила 90,7%.

Отмечается, что иммунный ответ у детей на вакцину соответствовал той, которую демонстрировала возрастная группа от 16 до 25 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Pfizer заключила контракт на 50 млн доз вакцин в ожидании вакцинации детей.