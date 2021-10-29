Сува, 30 октября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. На Фиджи за прошедшие сутки выявили 62 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного государства.

(сс) brewbooks Вид на Фиджи с высоты

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 52 971. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Фиджи жертвами осложнений COVID-19 стали 674 человека.

Отмечается, что более 71% всех случаев заражения приходятся на центральные регионы Фиджи. При этом в стране действует ночной комендантский час для борьбы с распространением инфекции.