Тирана, 2 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1930 человек выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь больных COVID-19, выздоровели ещё 229 пациентов. Об этом сообщило вечером 1 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Godo Gadaj Влёра. Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 185 497 случаев заражения коронавирусом, 174 849 человека излечились, скончался 2931 пациент с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7717, из них 3945 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 166 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.