Москва, 29 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Пассажиропоток общественного транспорта Москвы снизился в среднем на четверть в первый нерабочий день 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

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В частности, количество пассажиров метроплитена снизилось на 27% по сравнению с обычным показателем — с 7 млн до 5,19 млн человек, число пассажиров наземного транспорта сократилось на 24% — с 4 млн до 3 млн человек.

Напомним, нерабочие дни на период с 28 октября по 7 ноября были объявлены в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.