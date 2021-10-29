Нижний Новгород, 29 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. В детских садах Нижнего Новгорода в период с 1 по 3 ноября будут работать 822 дежурные группы. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья сегодня, 29 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

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В муниципалитете отмечают, что их откроют во всех 315 нижегородских детсадах для того, чтобы помочь родителям, которые в соответствии с указом правительства Нижегородской области будут работать в эти дни.

Для того, чтобы отправить детей в садик в эти дни их родителям нужно будет обратиться к заведующему дошкольным образовательным учреждением. При этом им даже не придется представлять справку с места работы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Нижегородской области приняли решение ввести на территории всего региона нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. На такие меры власти вынуждены были пойти из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.