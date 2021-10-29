Нижний Новгород, 29 октября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Суд приговорил жителя Нижегородской области к 12 годам тюремного заключения за угрозы террористического характера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Ovs.skav.sudrf.ru Приговор

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В апреле 2020 года недовольный коронавирусными ограничениями нижегородец опубликовал в соцсетях текст с оскорблениями в адрес властей и угрозами о подготовке теракта.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника и обнаружили во время обыска его дома взрывчатое вещество — дымный порох.

В итоге Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в угрозе террористического акта, в угрозе представителю власти, в оскорблении представителя власти, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.