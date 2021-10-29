Москва, 29 октября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 34 403 человек в России. Соответствующие данные приводит 29 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается также, что ещё в 5235 случаях за сентябрь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 970 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В сентябре было зафиксировано 3657 таких случаев.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 в сентябре заметно снизилась как в целом, так и почти по всем отдельным статистическим категориям.

Напомним, что в августе COVID-19 был признан основной причиной смерти 38 603 человек, ещё 10 786 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.