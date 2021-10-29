Гомель, Белоруссия, 29 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. «Нам просто не будет. От нас просто не отстанут. И одна из причин — это производство. Мы никому не нужны как конкуренты, и нас будут душить все, кто имеет такие производства», — заявил 29 октября Александр Лукашенко в Гомеле, выступая на построенной при Советском Союзе и модернизировавшейся почти 10 лет Добрушской бумажной фабрике «Герой труда».

Шилов Иван Лукашенко

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Жалуясь на неназванных врагов Лукашенко указал на белорусское машиностроение. Как сообщает пресс-служба президента постсоветской республики, «в этой сфере Белоруссия составляет конкуренцию многим западным странам, поэтому белорусские предприятия и хотят вытеснить с рынков».

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«И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны, — поведал Лукашенко. — Все далеко не просто. И мы должны изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать, но и не хочу, чтобы вы стояли на коленях».

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