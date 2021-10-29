Москва, 29 октября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Минздрав России совместно с профильными ведомствами организует отправку медицинских бригад в регионы с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Соответствующее поручение министерству дал президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Минздраву совместно с Минобрнауки, Роспотребнадзором, Федеральным медико-биологическим агентством и с участием Российской академии наук с учётом ранее данных поручений обеспечить направление в субъекты Федерации с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости населения COVID-19 бригад медицинских специалистов ведущих медицинских и научных организаций для оказания лечебно-консультативной и организационной помощи», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Сообщается, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 декабря, далее отчёты должны будут предоставляться Минздравом ежемесячно.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям лично отправиться в регионы, где наблюдается наиболее критическая ситуация с COVID-19.