Ставрополь, 29 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае введены новые ограничительные меры на нерабочие дни, объявленные в регионе, как и по всей России, с 30 октября по 7 ноября. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал новое постановление, которым на этот период запрещена работа магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Исключение сделано лишь для торговых точек, реализующих товары первой необходимости.

Закрыто

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Закрыты также будут для посещения кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, бани и солярии, тренажерные залы и фитнес-клубы, зоопарки. Под запретом также проведение организованных экскурсий для детей.

При этом, как подчеркнул губернатор на своей странице в соцсети Instagram, будет продолжать действовать запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки заказов). Закрытыми останутся библиотеки, выставочные залы и дома культуры.

Читайте также: На Ставрополье объявили нерабочие дни и приняли ряд ограничений