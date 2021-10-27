Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. В эти дни в регионе будут действовать меры ограничения для максимально возможного прерывания цепочек распространения коронавирусной инфекции.

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Так, будут закрыты библиотеки, выставочные залы и дома культуры, с 23:00 до 06:00 приостанавливается деятельность предприятий общественного питания, вводится обязательная самоизоляция для невакцинированных граждан старше 60 лет.

При этом в нерабочие дни продолжат работать сотрудники медорганизаций и ряда служб обеспечения жизнедеятельности граждан. Для детей работающих лиц будет организована работа детских садов.

Кроме того, в целях сохранения здоровья людей в ходе заседания оперштаба принято решение перевести на «удаленку» на четыре недели непривитых работников в возрасте 60+. Сотрудникам предприятий, проходящим вакцинацию, предложено давать два оплачиваемых выходных.

Владимиров также предупредил, что по истечении нерабочих дней могут быть приняты дополнительные меры эпидбезопасности.

«После 7 ноября рассмотрим введение обязательного использования QR-кодов, сообщающих о вакцинации или недавно перенесенной болезни при посещении организаций общепита, культурных, развлекательных учреждений, спортивных центров. Не исключено в дальнейшем принятие дополнительных мер эпидбезопасности», — написал губернатор ан своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, Ставропольский край является одним из субъектов РФ с крайне сложной ситуацией по наличию свободных мест в ковидных госпиталях. Ежедневно в крае заболевают COVID-19 более 400 человек. Власти края рассматривают возможность создания новых ковидных коек в гостиницах и торговых центрах, не введенных в эксплуатацию.