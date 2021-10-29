Стокгольм, 29 октября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Согласно официальной статистике, в России число погибших от COVID-19 растет, каждый день в стране умирает более 1000 человек. Чтобы уменьшить распространение инфекции, была объявлена дополнительная неделя выходных. Однако многие россияне воспользовались возможностью, чтобы забронировать полеты в Турцию и Египет. Об этом 29 октября в своем репортаже рассказал корреспондент шведского телеканала SVT в России Берт Сундстрём.

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Распространение инфекции в России в последнее время увеличилось до рекордного уровня, при этом больше всего пострадали Санкт-Петербург и Москва.

«На самом деле ситуация очень плохая. Число погибших растет почти каждый день, и это происходит на протяжении уже почти месяца», — отметил Сундстрём.

Год назад число погибших от COVID-19 составляло 600−700 человек в месяц. Сейчас их количество уже несколько дней превышает 1000 человек.

«Это официальные цифры. Демограф, с которым я много раз беседовал, предположил, что на самом деле каждый день умирает примерно в два, а то и в три раза больше россиян. Так что это, наверное, самый худший показатель во всем мире», — предположил журналист.