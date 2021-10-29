Стокгольм, 29 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В марте 2020 года выбор шведских властей в отношении борьбы с пандемией коронавируса в стране стал очевиден. Об этом в ходе пресс-конференции 29 октября заявил председатель специальной комиссии по расследованию деятельности органов государственной власти в период пандемии Матс Мелин, который также раскритиковал политику правительства Швеции в данном вопросе. Об этом сообщил телеканал SVT.

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В своем втором промежуточном отчете комиссия не стала разбирать, являлся ли подход шведских властей к борьбе с коронавирусом адекватным или нет. На данный вопрос комиссии даст ответ в окончательном отчете, который будет обнародован в феврале 2022 года.

«Но уже сейчас можно сказать, что ранние меры не смогли остановить или даже резко затормозить распространение коронавирусной инфекции в начале пандемии», — заявил Матс Мелин.