Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Смольный расширил список организаций, которые смогут работать во время строгих ограничений, вводимых в городе на период с 30 октября по 7 ноября. Среди них окажутся шиномонтажные мастерские, цветочные отделы, банки, торговые объекты без запуска посетителей, а также кафе навынос, с возможностью пустить гостя в туалетные комнаты. Об этом 29 октября сообщается из обновленного антиковидного постановления.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилой мужчина в пекарне

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводится частичный локдаун из-за ухудшавшейся эпидемиологической ситуации. Помимо объектов, которым изначально разрешили работать в период антиковидных ограничений, смогут работать станции технического обслуживания автомобилей, в том числе шиномонтаж, предприятия, оказывающие финансовые услуги (банки, ломбарды, микрофинансовые организации), торговые автоматы, в том числе линзоматы.

А также торговые объекты и объекты общественного питания, не имеющие торгового зала, расположенные вне территорий торгово-развлекательных центров и торговых центров, в том числе газетные киоски, а также почта и объекты торговли без торговых залов.

Предприятия общественного питания, расположенные на фуд-кортах, могут продолжить работу на доставку и навынос, без возможности размещения посетителей в общем зале обслуживания. А кафе и рестораны при гостиницах и отелях с 06:00 до 23:00 мск могут обслуживать лишь постояльцев.

Пекарни и иные заведения общественного питания могут работать как розничный магазин навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина. При этом посетители могут посещать туалетную комнату.

«Не работающие организации (предприятия) в период закрытия могут вести деятельность в помещении (генеральную уборку, инвентаризацию), не связанную с их основной деятельностью», — отмечается в документе.

Что касается несовершеннолетних, то им можно организованными группами останавливаться в гостиницах, санаториях, домах отдыха. Однако при заселении в гостиницы, санатории, дома отдыха требуется отрицательный результат ПЦР-тест, полученный не ранее трех дней до заселения.