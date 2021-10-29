Подгорица, 29 октября, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Партия из 40 тысяч доз вакцины Sputnik V, которая несколько дней назад прибыла в Черногорию, распределена по всем действующим пунктам вакцинации в стране.

Наталья Диева Вакцина

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«После экспертной оценки документации и контроля качества вакцин Sputnik V в соответствующей лаборатории, которая была проведена на основании решения правительства Черногории, институт лекарственных средств и медицинских изделий (CInMED) одобрил импорт дополнительного количества российских вакцин», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Черногории на 29 октября привито 53% взрослого населения двумя дозами вакцины.