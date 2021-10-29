Москва, 29 октября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день зафиксировано пять случаев заражения новой разновидностью штамма коронавируса «дельта». Об этомсообщил 29 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«На настоящий момент выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма «дельта» AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия», — сказал он журналистам.

Хафизов уточнил, что три случая были зафиксированы в Москве и Московской области, а ещё два — в Татарии.

Напомним, ранее на неделе глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает организм человека от всех известных мутаций коронавируса, в том числе от нового варианта штамма «дельта», классифицируемого как AY.4.2.