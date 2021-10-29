Нижний Новгород, 29 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Нижегородской области внесены уточнения в указ о режиме повышенной готовности. Соответствующие решения приняты губернатором Глебом Никитиным.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Руководителям организаций рекомендуется предоставлять работникам два нерабочих дня с сохранением заработной платы для прохождения вакцинации от COVID-19.

Учреждения общепита могут продолжить работу в режиме доставки или навынос. Однако формат «навынос» должен предполагать бесконтактную передачу заказа — на подносе, через прилавок, без захода посетителя в помещение.

«Таким образом, если заведение находится внутри здания без внешних входов или окон, возможна только доставка заказов», — пояснили в пресс-служба правительства.

Причем после завершения нерабочих дней до 15 ноября работа общепита в ночное время будет возможна лишь в формате доставки и навынос с 23:00 до 6:00 мск. Ранее работа была ограничена в период с 24:00 до 6:00 мск.

В нерабочие дни смогут продолжить работу непродовольственные магазины, в которых более 30% предлагаемой продукции будут составлять товары первой необходимости.

Кроме того, не вакцинированным и не переболевшим COVID-19 жителям области старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

«При этом людям в возрасте 60 лет и старше, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, также рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни в Нижегородской области начались 25 октября. Все школьники отправлены на осенние каникулы, вузы работают в формате самостоятельной работы студентов или дистанционно. После их завершения доступ в кафе, рестораны, театры, фитнес-центры будет разрешен только при наличии QR-кодов вакцинированного или переболевшего.

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