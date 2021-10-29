Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга разрешили пенсионерам вместо QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесённом недавно COVID-19 предъявлять при посещении общественных мест бумажную справку о пройденной вакцинации или перенесенном ковиде. Об этом 29 октября сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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Так, горожане старше 60 лет могут показывать при посещении открытых общественных мест бумажный сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании на бумажном носителе с подписью врача и печатью врача или медицинской организации, выдавшей документ.

«Он будет равнозначен QR-коду, полученному с использованием Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» или Единого портала государственных и муниципальных услуг», — уточнили в Смольном.

Ранее там сообщили о введении региональной системы QR-кодов, которые можно будет получить и при отсутствии регистрации на портале госуслуг.