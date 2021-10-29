Бишкек, 29 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Правительство Киргизии ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников сферы культуры, досуга и спорта. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сегодня, 29 октября.

WikiImages Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В список тех, кто не будет допускаться к работе, не получив прививку от COVID-19, вошли сотрудники театров, кинотеатров, концертные залов и других культурно-развлекательных учреждений, музеев, выставочных залов и библиотек, дворцов спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов и фитнес-клубов, а также детских лагерей и игровых площадок.

В минздраве отмечают, что такое решение киргизстанские власти приняли по причине ухудшения эпидемиологической обстановки из-за роста заболеваемости коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за последние сутки в Киргизии зарегистрировано 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и два летальных исхода от COVID-19.

В настоящее время на стационарном лечении в больницах республики находятся 708 больных коронавирусом и еще 699 — на амбулаторном.

Читайте также: МЧС России доставит в Киргизию вакцину от коронавируса