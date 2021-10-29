Волгоград, 29 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Волгоградской области 29 октября впервые подтверждено 426 случаев заболевания COVID-19, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались от осложнений ещё 27 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 103 124 носителя инфекции. Справились с заражением 90 868 жителей, из них 315 человек выписаны после выздоровления за минувшие сутки.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 498 пациентов.