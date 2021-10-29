Новосибирск, 29 октября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области начинают действовать новые правила посещения учреждений культуры.С 30 октября будут обязательны масочный режим и температурный контроль, 50% заполняемость залов и проверка QR-кодов, напомнили в министерстве культуры региона.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

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«Культурная жизнь региона не останавливается, она уходит в ещё более безопасный режим. Забота о здоровье зрителей и сотрудников была и остаётся приоритетом для нас. Министерство культуры регулярно контролирует соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности в подведомственных учреждениях культуры. В театрах, музеях и концертных организациях Новосибирской области ежедневно увеличивается количество привитых сотрудников, на сегодняшний день вакцинированы от 60% до 80% от каждого коллектива. Мы готовы к работе с посетителями в соответствии с новыми требованиями, продиктованными сегодняшним днём», — отмечает министр культуры области Наталья Ярославцева.

Отметим, что проведение мероприятий в учреждениях культуры с количеством зрителей от 100 человек проводится при наличии у граждан действующего QR-кода. Если количество зрителей составляет меньше 100 человек, проверка QR-кодов не требуется.