Москва, 29 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Большинство предприятий Москвы соблюдает установленные ограничения по коронавирусу в нерабочие дни. Об этом сообщил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента, решения городских властей и Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и даёт надежду, что эти меры будут реально работать», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что проверки ведутся по всем предприятиям, и нарушители установленных норм будут подвергаться административным штрафам.

Напомним, нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости COVID-19 установлены на период с 28 октября по 7 ноября.