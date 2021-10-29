Новосибирск, 29 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 29 октября, за сутки зарегистрировано 4981 обращение из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 28 октября, за минувшие сутки было зарегистрировано 4447 обращений из-за ОРВИ.

По данным оперативного штаба на утро сегодня, 29 октября, в регионе зарегистрировано 70 278 случаев заражения коронавирусом (+337 за сутки), 53 647 пациентов полностью выздоровели (+169 за сутки), умерли 3354 человека (+15 за сутки).