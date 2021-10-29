Новосибирск, 29 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3372 пациента, в том числе 47 детей. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 311 человек. На ИВЛ — 54 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 2 722 305 тестов на коронавирус.