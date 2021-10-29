Курск, 29 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Курской области 29 октября зарегистрирован 341 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 65 тыс. 493 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 56 тыс. 755 пациентов, в том числе 174 — за последние сутки.

Скончались 1596 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.