Бишкек, 29 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Азиатский банк развития предоставит $25 млн (1 млрд 763 млн рублей) в качестве финансовой помощи правительству Киргизии для приобретения вакцин и проведения вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба АБР.

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

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Из них $12,5 млн (881,5 млн рублей) республика получит в виде кредита. На каких именно условиях, международная финансовая организация озвучивать не стала.

Вторую половину этой суммы Киргизии выделят в качестве гранта.

Деньги будут направлены на закупку и доставку около 1,7 млн доз противокоронавирусной вакцины, а также шприцев и спецконтейнеров для утилизации шприцев после прививки.

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