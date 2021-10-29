Подгорица, 29 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 56,2 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 53 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 256 832 человека или 41,4 процента, а вторую — 242 345 или 39,1 процента всего населения.

В Черногории 318 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 863 человека прошли ревакцинацию. Третью дозу за последние 24 часа получили 815 человек, всего — 10 241 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.