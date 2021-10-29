Рига, 29 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Министр юстиции Латвии Янис Борданс вступил в полемику с председателем Верховного суда страны Айгаром Струпишем по вопросу обязательной вакцинации. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

stevepb Вакцина

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Ранее Струпиш направил письмо спикеру национального парламента Сейма, в котором указал, что невакцинированных судей нельзя уволить. Он указал, что исполнительная власть не вправе указывать судебной, что делать, и вмешиваться в ее деятельность. Он сослался также на международное законодательство в этом вопросе.

В свою очередь, Борданс заявил в интервью «Латвийскому радио» (Latvijas Radio), что ему неясно, какие мотивы двигали председателем Верховного суда в написании такого письма. Он также обратил внимание, что письмо было написано на бланках Министерства юстиции, с которым содержимое письма даже не обсуждалось.

Министр юстиции Латвии отметил, что у судей есть обязанность сотрудничать с другими ветвями власти (законодательной и исполнительной) и подчиняться законам страны, а не пытаться их обходить.

Он выразил сожаление, что глава Верховного суда не хочет стать примером для своих коллег в вопросе иммунизации от опасного вируса. Борданс сообщил, что ему неизвестно, вакцинирован ли Струпиш. Глава минюста сослался на официальные данные, согласно которым 95% судей страны привиты, поэтому такое «упрямство» главы Верховного суда ему не понятно.