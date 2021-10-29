Тбилиси, 29 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Грузии, по последним данным от COVID-19 дважды привили 935 726 человек, что составляет 25,17% взрослого населения. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По данным NCDC, в ходе прививочной кампании было использовано почти 2 млн доз. Всего вакцинация охватила в стране 1 033 040 человек, что составляет 36,4% населения. За последние сутки было сделано 4023 прививки.

Темпы вакцинации в Грузии за два месяца упали в несколько раз. В начале сентября в сутки в стране делали от 25 тыс. до 30 тыс. прививок.

Стоит отметить, что глава NCDC Амиран Гамкрелидзе регулярно выступает за том, чтобы сделать вакцинацию в Грузии обязательной. Он считает, что добровольно на прививку согласятся только 37% совершеннолетних жителей страны. В минздраве республике его предложения не поддерживают.