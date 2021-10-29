Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки в петербургские стационары поступили еще 553 пациента с диагнозом COVID-19, это на 28 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили в пятницу, 29 октября, в городской администрации.

Временный госпиталь в «Ленэкспо»

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В больницах Петербурга в настоящее время находится 7845 пациентов с ковидом и пневмонией, это на 25 человек меньше, чем в предыдущие сутки. За 28 октября было выписано 530 человек.

По данным на 29 октября, в палатах реанимации находятся 718 пациентов (+2 к показателю предыдущих суток). В том числе 368 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки).

В Петербурге для коронавирусных больных развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На утро 29 октября были свободны 34,9% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 на дому 38 968 пациентов, это на 525 человек больше, чем в предыдущие сутки. Еще 4318 человек находятся на домашнем карантине, 25 человек — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,1 единицы и составляет на сегодня 0,98 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3452 новых носителей коронавируса, выписали 3417 человек, скончались от ковида за сутки 76 пациентов. Суточная выявляемость и смертность находятся на пике за осень 2021 года.