Песков оценил статью председателя КС об ограничениях в пандемию
Москва, 29 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса неминуемо приводит к поражению некоторых свобод граждан, заявил 29 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал статью председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о том, что во время чрезвычайных ситуаций и пандемий вырастает вероятность вторжения в права человека со стороны законодательной власти.
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Как сообщало ИА REGNUM, пандемии, кризисы, угроза терроризма — в таких условиях законодательная власть рискует произвольно вторгнуться в конституционные права человека. Законодательные меры должны быть соразмерны угрозам и не должны приводить к нарушению конституционных прав, говорится в статье председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина.
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