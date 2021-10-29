Москва, 29 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу ухудшилась в 13 регионах России, заявила 29 октября вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны», — сказала Голикова.

По данным портала стопкоронавирус. рф, отрицательную динамику на тепловой карте России с 22 по 29 октября показали Владимирская, Ивановская, Курганская, Омская, Томская и Тульская области, а также Кабардино-Балкария, Алтай, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия и Приморский край.

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Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных за сутки в России заражений коронавирусом выросло на 39 849 случаев.

Суточный прирост оказался немного ниже абсолютного максимума, зафиксированного накануне, 28 октября, когда выявили 40 096 заражений коронавирусом. Суммарное число заражений, по официальным данным штаба, составило 8 432 546 случаев.