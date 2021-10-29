Нижний Новгород, 29 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 29 октября выявили 806 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Накануне сообщалось о 794 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 189 613 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 632 человека, всего выздоровели с начала пандемии 170 219 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 39 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7649 человек. Накануне сообщалось о 45 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области — новый максимальный показатель за время эпидемии.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 745 человек.

По состоянию на 29 октября в регионе проведено 4 056 563 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 17 203 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 523,5.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции на фоне роста числа случаев заражения вновь снизился и составляет 1,03. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 29 октября остаются свободными 18% коек в ковид-центрах.