Кито, 29 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Эквадор получил новую партию вакцин от COVID-19, переданных правительством КНР в качестве вклада в национальный план иммунизации. Об этом пишет Prensa Latina.

Sinovac.com Вакцина от коронавируса китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech

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Помощь, состоящая из полумиллиона доз препарата от Sinovac Laboratories, была получена послом Эквадора в Китае Карлосом Ларреа.

Согласно сообщению МИД Эквадора, существует вероятность того, что обе стороны установят сотрудничество с целью производства фармацевтической продукции компании с региональной проекцией на Латинскую Америку.

В этом контексте Хелен Янг, руководитель компании, объявила о своем предстоящем визите в Эквадор с целью изучения новых сценариев совместной работы.