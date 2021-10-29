Екатеринбург, 29 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. На Среднем Урале зарегистрировано ещё 32 смертельных исхода от коронавирусной инфекции. Днём ранее этот показатель составил 31, сообщает 29 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 1027 человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 507 граждан. В состоянии средней тяжести пребывают 8744 пациента. За сутки из клиник выписали 465 человек.

С начала пандемии выздоровели 140 963 свердловчанина. В регионе от COVID-19 скончался 7381 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 692 новых случая заражения коронаврусом.