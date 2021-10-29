Москва, 29 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от COVID-19 должны принимать специалисты, это не вопрос Кремля. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы процедура вакцинации населения происходила ритмично и без дефицита вакцин.

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