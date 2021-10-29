Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Жители Петербурга смогут получать региональные QR-коды, дающие право на посещение общественных объектов, таких как музеи и театры, без регистрации на портале «Госуслуг». Напомним, для указанных учреждений культуры система QR-кодов начнет действовать уже с субботы, 30 октября. Для остальных сфер будет вводиться постепенно в течение месяца.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM QR-код — дополнительная информация

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В комитете по информатизации и связи изданию «Фонтанка» сообщили, что жители Петербурга смогут получить QR-код в момент завершения вакцинации — при введении второго компонента вакцины для двухкомпонентных вакцин, или при вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»). QR-код будет наноситься на бланке сертификата о прививке.

«Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 01.11.2021 сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 01.11.2021, при обращении в медицинскую организацию», — отметили в Смольном.

Региональный QR-код будет доступен для проверки с 15 ноября, его смогут получать не только местные жители, но и мигранты, прошедшие вакцинацию. Однако, как ив случае с федеральным QR-кодом, необходимо предъявлять паспорт.

Кроме того, в Петербурге обновлены методические рекомендации по введению QR-кодов. В частности, лица старше 60 лет смогут предъявить вместо QR-кода бумажный сертификат о вакцинации, сообщил 29 октября вице-губернатор Борис Пиотровский.

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Напомним, в соответствии новой редакцией постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121, опубликованной 23 октября 2021 года, введены сроки доступа посетителей по QR-кодам:

с 30 октября 2021 доступ по QR-коду введён в музеи, театры, цирки, концертные залы, гостиницы, пансионаты, дома отдыха, санатории, детские лагеря, иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха. При этом с 30 октября по 7 ноября работа кинотеатров, концертных залов, цирков полностью запрещена;

с 1 ноября QR-код понадобится для прохода на спортивные, конгрессно-выставочные, физкультурные мероприятия численностью более 40 человек;

с 15 ноября — в бассейны, фитнес-клубы, развлекательные заведения, на церемонии бракосочетания;

с 1 декабря — при проходе в заведения общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничные магазины (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала).

По QR-коду будут пускать посетителей дома отдыха, но там наравне с подтверждением вакцинации и перенесенного заболевания принимается отрицательный результат ПЦР-теста. Заселение в гостиницы на срок до трех дней возможно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.