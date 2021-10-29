Краснодар, 29 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 42 детей, сообщили 29 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 28 октября, сообщалось о 272 новых заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре коронавирусом заболели 63 человека. В Лабинском и Усть-Лабинском районах по 20 новых случаев. По 16 инфицированных в Сочи, Ленинградском и Туапсинском муниципалитетах. В Анапе и Новороссийске — по 13. 10 положительных результатов в Кореновском районе, девять — в Курганинском», — уточнили в оперативном штабе. Всего новые носители выявлены в 31 муниципалитете.

Всего с начала пандемии на Кубани COVID-19 заболели 80 969 человек, выздоровели 58 198 пациентов. Спасти не удалось 7 299 жителей, в том числе 42 человека скончались за последние сутки.

В настоящее время в стационарах Кубани находятся 6 614 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 3 265 диагноз подтверждён. В тяжёлом состоянии находятся 121 человек — 114 подключены к аппаратам ИВЛ, семь находятся на ЭКМО. Ещё 12 207 ковид-пациентов лечатся дома.