Москва, 29 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В России уровень коллективного иммунитета составляет 46,8% по данным на 29 октября, сообщает федеральный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцина

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Первым компонентом вакцины привились на эту дату 56 787 209 жителей России. Полную вакцинацию прошли 50 960 796.

Как сообщало ИА REGNUM, в России суточный прирост заражений коронавирусом составил 39 849 случаев.