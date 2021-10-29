Москва, 29 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Число выявленных за сутки в России заражений коронавирусом выросло на 39 849 случаев, сообщает 29 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост оказался немного ниже абсолютного максимума, зафиксированного накануне, 28 октября, когда выявили 40 096 заражений коронавирусом. Суммарное число заражений, по официальным данным штаба, составило 8 432 546 случаев.

Лидерами среди регионов по суточному приросту оказались Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.