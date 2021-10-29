Москва, 29 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Большинство жителей России (72%) проведут нерабочие дни дома, среди мужчин — 63%, среди женщин — 79%, среди людей 18−24 лет 78%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

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Будут ходить на работу 25%, среди мужчин — 33%, среди женщин — 18%. Проведут вынужденные выходные дни на даче 9%,. Поедут в другой регион России 2%, в другой населенный пункт своего региона 1%.

Считают, что на текущий момент число заболевших COVID-19 в их регионе такое же, как в большинстве регионов России, 39%. Полагают, что в их регионе заболевших больше 28% опрошенных.

Телефонный опрос проведен 24 октября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 50% жителей РФ считают, что объявленные нерабочих дни не будут способствовать улучшению ситуации с коронавирусом.

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