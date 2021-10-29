Москва, 29 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В России продолжает расти суточная смертность от коронавирусной инфекции, обновляя прежние максимальные значения. Это следует из свежей статистики оперативного штаба, опубликованной 29 октября.

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За сутки от ковида умерли 1163 жителя России, что является самым высоким значением за весь период распространения болезни. Прежний максимум был зафиксирован накануне, 28 октября. Тогда скончались 1159 человек. Суммарная смертность от коронавирусной инфекции в стране, по официальным данным, составила 236 220 случая.

При этом за сутки выздоровели почти 30,5 тыс. заболевших, с начала пандемии — свыше 7,3 млн человек.