Санкт-Петербург, 29 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге скончались от COVID-19, как основной причины смерти, 76 человек, сообщили 29 октября в федеральном оперштабе. Это на шесть человек больше, чем в предыдущие сутки. Новый показатель суточной смертности — самый высокий за осень 2021 года.

Pixabay.com Смерть с косой

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Кроме того, за последние сутки выявлено 3452 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 266 случаев больше, чем в предшествующие сутки, и также является максимальным показателем за осень текущего года.

Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 701 379 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 638 284 человека, в том числе 3417 — за последние сутки. Скончались от ковида 23 722 человека.