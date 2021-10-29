Стокгольм, 29 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В целом в период пандемии коронавируса жители Швеции в 2020 году употребляли меньше алкоголя, чем обычно. Потребление упало во всех возрастных группах населения — во всех, кроме одной. Об этом 29 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Dermalatlas.ru Алкоголь

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«Лица в возрасте 64−85 лет не сократили потребление [алкоголя]», — отметил в интервью SVT Ульф Гуттормссон, работающий в Ассоциации по сбору информации об употреблении алкоголя и наркотиков.

Согласно новому отчету организации, потребление алкоголя в Швеции в 2020 году упало почти на семь процентов по сравнению с предыдущим годом. В то же время среди пожилых людей в возрасте 65−84 лет потребление алкоголя увеличилось на четыре процента по сравнению с 2019 годом.

«Им рекомендовали не гулять по городу и не общаться с другими людьми, но, видимо, это не повлияло на их привычки употреблять алкоголь, в отличие от более молодого трудоспособного населения», — говорится в новостном материале SVT Nyheter.