Москва, 29 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Половина жителей России (50%) считают, что объявленные нерабочих дни не будут способствовать улучшению ситуации с коронавирусом. Надеются на стабилизацию ситуации 40%. Об этом свидетельствует данные опроса ВЦИОМ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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При этом 59% опрошенных заявили, что введение нерабочих дней — это адекватная данной ситуации мера. Среди людей 18−24 лет так думают 78%. 31% считают объявление локдауна неадекватной мерой, среди 25−34-летних — 37%.

Информированы о введении нерабочих дней 97% граждан РФ. Не слышали об этом лишь 3%. Назвали ограничительную меру необходимой 53% респондентов. Не видят в ней необходимости 40% граждан.

Опрос по телефону проведен 24 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 60% российских граждан одобряют решение властей, объявивших дополнительные выходные дни на пике эпидемии коронавируса.

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