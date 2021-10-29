В Израиле за сутки от COVID-19 скончались шесть пациентов
Иерусалим, 29 октября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Израиле за 28 октября выявлен 651 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав страны.
Pixabay.com
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»
Сутками ранее в стране сообщалось про 624 новых случаев заражения. За сутки в Израиле было проведено 76 773 теста на коронавирус, положительными оказались 0,96%.
В больницах остаются 325 пациентов, из них в критическом состоянии 153, на ИВЛ — 133.
Умерли шесть пациентов, число жертв коронавируса в Израиле составило 8081.