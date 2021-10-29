Афины , 29 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Греции выявили 2984 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 28 октября.

Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 731 167 случаев инфицирования. Кроме того, за последние 24 часа в стране был зарегистрирован 31 случай смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 801.

В общей сложности 391 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 80,1% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние сутки было госпитализированы 289 пациентов.